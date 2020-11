Lo scivolone di Franco Oppini: "Al "GF Vip" si baciano tra donne, non sono coppie normali" 

Scivolone in diretta per Franco Oppini a "Pomeriggio Cinque". Dopo le frasi sessite del figlio Francesco al "Grande Fratello Vip", anche il padre ha pronunciato una frase che non è piaciuta alla padrona di casa del programma in cui era ospita, Barbara d'Urso. Oppini, commentando alcune relazioni all'interno della Casa ha detto: "Ci sono delle strane coppie, qualcuna normale non c'è, donne che si baciano...".

L'ex marito di Alba Parietti è stato prontamente interrotto dalla conduttrice: "Cosa c'è di poco normale in due donne che si baciano - lo ha incalzato la d'Urso - non so come fare con te, o non ti invito più o ti metto un bavaglio".