Lo scherzo delle “Iene” a Beppe Signori: sua moglie nuda sul divano con un altro

Beppe Signori finisce nella trappola de “Le Iene”. L’ex capitano della Lazio, che con la moglie Tina gestisce un b&b a Bologna, è la nuova vittima di uno scherzo orchestrato dal programma di Italia 1. Nella struttura arriva un ospite particolare: un recensore di una famosa guida. La donna è pronta a tutto pur di ricevere un punteggio alto e anche l’ex bomber biancoceleste si mette a completa disposizione dell'ospite e si improvvisa, perfino, idraulico quando questi gli segnala un guasto nel bagno.

Un baciamano e poi una rosa con un biglietto per lady Signori, però, cominciano a far ingelosire Beppe. Messaggini e conversazioni aumentano la sua insofferenza, ma ancora non è niente: quando rientra a casa l'ex calciatore trova la moglie e l’ospite nudi sul divano. Signori all’inizio rimane senza parole, poi minaccia di chiamare i carabinieri e infine chiude a chiave in camera il presunto amante. Gli inviati de “Le Iene” arrivano a mettere fine alla situazione di forte imbarazzo. E tutto termina con una grande risata.