Lo scherzo de "Le Iene" ad Alberto Aquilani: tre figlie a sorpresa da dare in adozione

Alberto Aquilani, ex calciatore di Roma, Liverpool e Juventus, è stato vittima di uno scherzo de "Le Iene" che, con la complicità della moglie Michela Quattrociocche, gli hanno fatto credere di essere in procinto di diventare papà di tre gemelle. Uno shock per l'ex centrocampista che dopo essere diventato papà di due bambine, Aurora e Diamante, ha sempre espresso il desiderio di avere un figlio maschio.

La notizia della gravidanza scuote non poco il 35enne convinto di essere sempre stato attento: "Come fai a essere incinta? Per me è impossibile", chiede il calciatore alla moglie e alla ginecologa che gli annunciano la nuova paternità. E non è tutto perché le sorprese per Aquilani non sono finite. La dottoressa e la moglie gli spiegano di aver già avviato le pratiche per dare in adozione due delle tre bambine.

Una scelta che Aquilani non prende affatto bene: "Assolutamente no, le teniamo tutte e tre senza dubbio", afferma perentorio l’ex calciatore che però continua a porre alla moglie sempre la stessa domanda: "Come fai a essere rimasta incinta se non lo facciamo da cent’anni?".