“Live – Non è la d’Urso”, Bello FiGo e il video sexy nella facoltà di Pisa: “Non sono stato denunciato”

Bello FiGo è ancora una volta al centro delle polemiche. Nel video clip di uno dei suoi ultimi brani “Trombo a facoltà”, il cantante è coinvolto in atti molto sexy nelle aule dell’Università di Pisa. L’Ateneo, però, non aveva dato nessun permesso per girare quelle immagini e aveva subito minacciato di denunciarlo. Interrogato sul video della discordia a “Live – Non è la d’Urso”, Bello FiGo si è difeso: “All’Università eravamo solo sui tavoli a ballare. Nella parte con le ragazze eravamo in una casa” e poi precisa: “Non sono stato denunciato”.