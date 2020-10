"Live - Non è la d'Urso", Giacomo Urtis contro Pietro Lorenzetti: "Sei invidioso di me"

"Ti fai chiamare professore quando non lo sei", Giacomo Urtis si scontra a "Live - Non è la d'Urso" con Pietro Lorenzetti che replica: "Non è così, sei tu che menti. Non puoi neppure operare, perché non hai i titoli, appalti le operazioni". I due chirurghi plastici discutono a lungo a Canale 5 dopo che sembra sia stata avviata un'indagine nei confronti di Giacomo Urtis che rischierebbe di andare a processo per alcun prelievi nella sua clinica che non potrebbe effettuare.

"Sei invidioso - Urtis attacca Lorenzetti - ho 10mila pazienti all'anno, mentre tu paghi per farti ospitare in tv". "Vendi un titolo che non esiste - replica Lorenzetti - a quale società di chirurgia plastica appartieni? Non rispondi perché menti", conclude il chirurgo plastico.