"Live - Non è la d'Urso", Aaron Nielsen: "Mia madre non voleva infangare l'Italia" 

"Le parole di mia madre sono state travisate, lei non voleva infangare l'Italia". A parlare a "Live - Non è la d'Urso" è Aaron Nielsen, il figlio della modella e attrice danese Brigitte che qualche giorno fa ha dichiarato in una trasmissione televisiva americana che in Italia, durante questo periodo di emergenza a causa del coronavirus, "non ci sarebbe cibo nei supermercati e acqua potabile".

Aaron vive a Milano, insieme al fratello minore, e in collegamento con lo studio di Barbara d'Urso ha difeso le parole di Brigitte. "Mia madre si riferiva al giorno in cui c'è stato l'assalto ai supermercati - ha spiegato il ragazzo che ha aggiunto - inoltre non parlava dell'acqua potabile, ma della mancanza di casse d'acqua".

"E' una mamma ed è spaventata", il figlio di Nielsen ha provato a calmare gli ospiti in studio che si sono scagliati contro l'attrice e hanno chiesto un passo indietro da parte della stessa Brigitte. "Mia madre ha già cercato di rimediare via social", ha concluso Aaron.