Lite in casa Henger, l’appello della nonna: “Non si può andare avanti così” | Eva in lacrime

Nella lite in casa Henger si inserisce anche la nonna, mamma di Eva, che in un video a "Domenica Live" lancia un appello in lacrime per la riappacificazione: “Non si può andare avanti così”, spiega la donna alle telecamere del programma. “Vorrei che vi riappacificaste – continua – è davvero molto brutto quando non c’è pace in famiglia”. E poi scoppia a piangere. In studio anche Eva si commuove e non riesce a trattenere le lacrime.



La lite familiare è scaturita per le accuse di Eva Henger al fidanzato della figlia Mercedesz, Lucas Peracchi: la showgirl sostiene che sia stato violento con la ragazza e che lei sia plagiata da lui.

Dure le repliche di Mercedesz, che ha invece accusato la madre di essere un “Führer” e di essersi inventata tutto. “Ho cercato di parlare con loro”, spiega Eva in studio, che poi dichiara di essere aperta a sedersi con la coppia per risolvere la situazione e forse trovare finalmente la pace.