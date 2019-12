Lite furibonda tra Paola Caruso e Moreno Merlo: "Sfrutti tuo figlio, vergognati" | "Straccione pezzente"

Continua la lite mediatica tra Paola Caruso e Moreno Merlo: i due, ospiti da settimane nei salotti di Barbara d'Urso, dopo una serie di accuse reciproche si trovano nell'ascensore di "Live - Non è la d'Urso" per quella che la stessa conduttrice sperava potesse essere un'occasione di riappacificazione.



Così non è stato, perché i due hanno ripreso ad aggredirsi verbalmente appena si sono visti. "Io non ti ho mai alzato le mani, ti ho respinto fuori dalla mia macchina" parte subito Paola Caruso ma Moreno sbotta: "Tu sei un’attrice, capitano tutte a te, ma poverina! Sei famosa per raccontare i c***i tuoi in televisione! Devi smetterla di mettere in mezzo le persone e usare tuo figlio. Tuo figlio lo devi proteggere, invece lo sfrutti, ti devi vergognare".



"Nella tua vita non hai mai lavorato - continua lui -. Hai fatto il regalo a Barbara per Natale? È l’unica che ti dà lo stipendio." Paola ribatte furiosa: "Io faccio televisione da quindici anni! Tu sei uno sfig*to, fai schifo. E non toccare mio figlio, straccione pezzente!"