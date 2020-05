Lisbeth Salander sta per tornare: in arrivo una serie dedicata all'eroina della saga Millennium

Lisbeth Salander sta per tornare. Con una storia e un'ambientazione tutte sue. All'iconico personaggio della famosa saga Millennium infatti sarà dedicata una serie tv in arrivo prossimamente e che non avrà nulla a che fare né con gli eventi narrati nei libri di Stieg Larsson , né tanto meno quelli legati ai film approdati fino ad oggi nelle sale cinematografiche. Nessun indiz ioper ora su chi interpreterà il ruolo dell'hacker geniale.

Nata dalla trilogia di romanzi dello scrittore, giornalista e critico letterario svedese Stieg Larsson, scomparso nel 2004, Lisbeth Salander è una giovane donna dal fascino oscuro in un corpo minuto, hacker geniale e personalità complessa, con un passato difficile e violento.

Sarà lei la protagonista della nuova serie tv in arrivo sulla piattaforma Amazon, "The Girl With The Dragon Tattoo", titolo originale del film del 2011 diretto da David Fincher, secondo adattamento cinematografico del romanzo di Larsson "Uomini che odiano le donne" e primo capitolo dell'iniziale trilogia tratta dalla serie Millennium. Il film fu interpretato da Daniel Craig, nei panni del giornalista Mikael Blomkvist, e da Rooney Mara in quelli di Lisbeth Salander.

E proprio sul nome dell'attrice che vestirà i panni di Lisbeth nella nuova serie a lei dedicata, mancano al momento gli indizi. A oggi infatti non sono ancora stati fatti i casting,

La prima a indossare il giubbotto nero borchiato di Miss Salander è stata l’attrice svedese Noomi Rapace, che ha interpretato Lisbeth nei primi tre adattamenti dei libri della saga. Poi è stata la volta della statunitense Rooney Mara e infine a rivestire il ruolo di hacker darkettona è stata la britannica Claire Foy, già apprezzata nelle prime due stagioni di "The Crown".

Accanto a lei abbiamo sempre visto il giornalista e improvvisato investigatore Mikael Blomkvist con cui Lisbeth ha avuto una storia d'amore tra luci e ombre.

Senza di lui Miss Salander avrà una nuova vita, calata tutta nel presente, dove si occuperà di situazioni ed indagini completamente nuove... Riuscirà ad eguagliare il ruolo di eroina moderna che ha avuto finora?

POTREBBE ANCHE INTERESSARTI