Addio a Lina Bernardi, ecco quando parlava delle sue passioni fuori dal set

Volto di "Vivere" e "CentoVetrine", l'attrice si è spenta all'età di 88 anni
© Da video
È morta a Latina a 88 anni Lina Bernardi, attrice e conosciuta e amata dal grande pubblico anche grazie ai suoi ruoli nella soap opera di Canale 5 "Vivere" e "Centovetrine" nel ruolo di Sophie Rousseau.
L'attrice è morta nella notte nella sua casa, circondata dai figli e dai suoi affetti più cari. Gli ultimi anni erano stati resi difficili dalla lunga malattia che alla fine ne ha provocato la scomparsa. Attrice del cinema, ha lavorato anche in teatro. Ha speso la sua vita anche come insegnate di recitazione e dizione, oltre a interpretare letture di poesie di grandi autori contemporanei. Dopo il suo esordio al cinema nel film "Storia di Piera" di Marco Ferreri nel 1983, Bernardi ha lavorato tra gli altri con Pupi Avati, Castellitto, Soldini, Muccino e Garrone. In tv, oltre alle soap ha partecipato a diversi prodotti di successo, da "Distretto di polizia" a "L'allieva".
La ricordiamo con questa intervista realizzata per Fiction Mediaset quando, si era divertita a rispondere ad alcune domande di un gioco: "Penso che un attore capisce quello che vuole il pubblico e, inconsciamente, trasmette cose diverse ogni volta". Poi raccontò il suo rapporto con Giancarlo Giannini e la sua passione musicale per Fabrizio De André e la devozione per Cezanne.