Addio a Lina Bernardi, ecco quando parlava delle sue passioni fuori dal set

L'attrice è morta nella notte nella sua casa, circondata dai figli e dai suoi affetti più cari. Gli ultimi anni erano stati resi difficili dalla lunga malattia che alla fine ne ha provocato la scomparsa. Attrice del cinema, ha lavorato anche in teatro. Ha speso la sua vita anche come insegnate di recitazione e dizione, oltre a interpretare letture di poesie di grandi autori contemporanei. Dopo il suo esordio al cinema nel film "Storia di Piera" di Marco Ferreri nel 1983, Bernardi ha lavorato tra gli altri con Pupi Avati, Castellitto, Soldini, Muccino e Garrone. In tv, oltre alle soap ha partecipato a diversi prodotti di successo, da "Distretto di polizia" a "L'allieva".