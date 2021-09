Lily Collins: la star di "Emily in Paris" si è sposata

"Non ho mai voluto essere di qualcuno più di quanto non sia tua. Il 4 settembre siamo diventati ufficialmente l’uno dell’altro per sempre". Lily Collins, la star 32enne della serie cult "Emily in Paris", ha sposato il regista Charlie Mcdowell nel Colorado, a Dunton Hot Springs. L'attrice lo ha annunciato sui social pubblicando le foto delle nozze.