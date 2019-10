L'esperienza di Rocco Casalino al "Grande Fratello"

Oggi è un consulente politico di grande fama, ma nel mondo dello spettacolo Rocco Casalino è ricordato anche per aver partecipato alla primissima edizione del "Grande Fratello".

Correva l'anno 2000 e l'ex ingegnere entrò nella casa più spiata d'Italia facendosi apprezzare per il suo essere particolarmente socievole con gli altri inquilini. Rocco concluderà poi la sua esperienza nel reality al quarto posto, per poi confermarsi come ospite e opinionista in diverse trasmissioni televisive come "Buona Domenica". Poi, nel 2011, la svolta che lo vede intraprendere l'attività politica con il Movimento 5 Stelle.

Riviviamo in una clip i momenti più divertenti di Casalino nella casa del Grande Fratello.