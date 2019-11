L’esibizione di Benji & Fede: “Dove e quando” e “Sale” cantate in studio

Dalle esibizioi nei ristoranti al successo: Benji & Fede si raccontano in studio a “Verissimo”. Tra un’esibizione e l’altra, prima cantando il grande successo dell’estate “Dove e quando” e poi il nuovo brano “Sale”, il gruppo ricorda gli inizi della carriera e i primi successi. La musica li ha salvati, sostengono i due ragazzi: “E’ una valvola di sfogo”, spiega Federico Rossi, che ha perso il padre e dopo un anno la nonna, cui era molto legato. Proprio a lei Fede dedica “L’emozione non ha voce”, improvvisata in studio.

Durante l’intervista a tutto tondo di Silvia Toffanin non mancano anche le domande personali. Benji racconta della sua relazione con Bella Thorne, iniziata negli Stati Uniti e che prosegue a gonfie vele. “Come li vedi?”, chiede la conduttrice a Fede. “Strambi”, la risposta divertita dell'amico.