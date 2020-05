Le lacrime di Barbara d'Urso per la sorpresa in diretta 

Sperava di non emozionarsi, è invece non è riuscita a trattenere le lacrime. Barbara d'Urso, durante la diretta di "Live-Non è d'Urso", ha ricevuto una sorpresa per festeggiare i suoi 63 anni. Invitata da Marco Carta, ospite in studio, la conduttrice del programma di Canale 5 ha raggiunto la stanza drive in dove ha trovato suo fratello Riccardo che non vedeva da oltre un anno.

I due hanno guardato insieme un lungo filmato, pieno di ricordi, nel quale viene raccontata foto dopo foto la storia della vita di Barbara d'Urso: dalla famiglia in cui è nata, fino a quella che ha creato. Dagli esordi in tv, fino al grande successo.