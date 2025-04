"Le Iene", lasciare tutto per vivere in macchina: la scelta di vita di Robert

"Oggi sono più felice - racconta -. Come mi comporto con le ragazze? C'è quella a cui interessa poco che io viva in macchina, mentre c'è quella che si fa più problemi. Tendenzialmente sono ragazze in linea con il mio stile di vita". Robert ha poi raccontato di essere scambiato per un senzatetto: "Una volta, il direttore di un supermercato mi ha chiesto se avessi bisogno - ha aggiunto -. Gli ho detto non avevo bisogno di nulla, perché la mia era una scelta ma che per correttezza gli ho spiegato che gli avrei scroccato il bagno. Lavoro e ho meno spese, quindi non ho bisogno della carità. Vorrei che fossero aiutate persone che non possono scegliere". E spiega come funziona la sua vita: "Sto andando verso la ricchezza, che è un equilibrio tra diverse cose - ha detto -. C'è bisogno di riconnettersi con la natura, non mi piace vivere in maniera meccaniche. Lavoro con le agenzie e trovo lavori per due o tre settimane, a me uno stipendio dura molto più di un mese".