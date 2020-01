L'amore a "Caduta Libera" tra Nicolò Scalfi e Valeria Filippetti

Dopo aver vinto più volte il montepremi del programma "Caduta Libera", il concorrente Nicolò Scalfi deve alla trasmissione di Canale 5 anche la conoscenza della sfidante Valeria Filippetti. A dare l'annuncio della nascita della loro storia d'amore, lo scorso 5 novembre, è stata proprio la 20enne che ha rivelato al conduttore, Gerry Scotti, che tra lei e Sclafi c'era quacosa di più di una semplice amicizia.

"Penso si sia capito che, in queste settimane passate qui, è nato qualcosa, più di una simpatia - ha spiegato durante il quiz Filippetti - per questo ho deciso di lasciare il gioco". La coppia è riuscita a trattenere a fatica l'emozione durante l'annuncio e lo stesso padrone di casa, Gerry Scotti, ha dichiarato: "È la prima volta che mi capita in 30 anni di carriera".

La storia d'amore tra i due, però, pare sia durata solo qualche mese e sempre Filippetti ha informato i suoi follower sui social che curiosi le avevano chiesto degli aggiornamenti sulla relazione. "La storia tra me e Nicolò è giunta al termine pochi giorni fa - ha scritto su Instagram la 20enne - ma è finita nel migliore dei modi, non c’è rancore e non c’è astio, solo grandissimo affetto accompagnato da stima e rispetto".