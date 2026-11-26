Divertente siparietto tra Gerry Scotti e Samira Lui nel corso della puntata de "La Ruota della Fortuna" di mercoledì 25 novembre. Durante la manche finale del game show di Canale 5, il conduttore si rende protagonista di una gaffe nel tentativo di interpretare uno dei tabelloni che la nuova campionessa Silvia non è riuscita a risolvere.
La gaffe di Gerry Scotti
Il tema scelto per i tre tabelloni della "Ruota delle Meraviglie" è "Universale". Allo scadere del tempo a disposizione della concorrente, il conduttore prova a interpretare le lettere presenti sul secondo tabellone e pronuncia la parola "Cos'è quella parola? È pisellone?". "Ma cosa c'entra?", domanda incredula Samira Lui. Gerry Scotti prova quindi a giustificarsi facendo riferimento a un personaggio dei fumetti che ricorda dagli anni Settanta. La soluzione corretta del tabellone prevedeva invece la parola "Particolare". Il conduttore però si dice consapevole della gaffe: "Lo so già che domani sarò su tutti i siti".
La reazione di Samira Lui
Il siparietto prosegue anche durante l'apertura delle buste. Quando arriva il momento di scoprire il premio conquistato dalla campionessa, Samira Lui torna a scherzare sul fantomatico personaggio dei fumetti. Gerry Scotti insiste sulla sua versione dei fatti, salvo poi aggiungere: "Non voglio essere portato in caserma. Ho sbagliato pastiglia, penso si sia capito". La showgirl, poco convinta dalla spiegazione del collega, ipotizza che sia stato lui stesso a inventare il personaggio.