Il tema scelto per i tre tabelloni della "Ruota delle Meraviglie" è "Universale". Allo scadere del tempo a disposizione della concorrente, il conduttore prova a interpretare le lettere presenti sul secondo tabellone e pronuncia la parola "Cos'è quella parola? È pisellone?". "Ma cosa c'entra?", domanda incredula Samira Lui. Gerry Scotti prova quindi a giustificarsi facendo riferimento a un personaggio dei fumetti che ricorda dagli anni Settanta. La soluzione corretta del tabellone prevedeva invece la parola "Particolare". Il conduttore però si dice consapevole della gaffe: "Lo so già che domani sarò su tutti i siti".