"La Pupa e il Secchione e viceversa": quando Scalzi e Stefano trionfavano al reality di Italia 1

Fuochi d'artificio e spogliarelli per il finale dell'ultima stagione de "La Pupa e il Secchione e viceversa". A vincere l'edizione 2020 del docureality di Italia 1, condotto da Paolo Ruffini, è stata la coppia dei "Viceversa" composta dalla Secchiona Maria Assunta Scalzi (filologa) e dal Pupo Stefano Beacco. I due avevano battuto al rush finale Stella e Santagati, nel corso di una finale segnata da una prova davvero hot: "Nudi alla meta", un percorso che prevedeva uno spogliarello integrale.

Finale con il botto dunque. Tra una prova di televendite giudicata da Giorgio Mastrota e una lezione di baci con Maria Monsè, decisiva come sempre era stata l'ultima prova del "Bagno di cultura".

I primi a scendere in campo erano stati Mazzoni e Angelica. Lei si era mostrata particolarmente pudica, rimanendo con reggiseno, mutande, calze e scarpe. Lui invece aveva tolto tutto, scatenando l'ilarità generale.



Nel "Bagno di cultura" poi la coppia formata da Scalzi e Stefano aveva avuto la meglio su Stella e Santagati, portandosi così a casa il premio di 20mila euro, dopo aver recuperato lo svantaggio iniziale. Decisivi gli errori di Stella che, sotto gli occhi di un attonito Alessandro Cecchi Paone, non aveva saputo riconoscere Barack Obama e Giuseppe Conte e all’ultima domanda non era stata in grado di ricordare il nome delle tre caravelle di Cristoforo Colombo.