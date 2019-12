"La Pupa e il Secchione e viceversa": guarda i provini in anteprima

Prende il via a gennaio, su Italia 1, "La Pupa e il Secchione e viceversa", la nuova edizione del programma andato in onda già nel 2006 e nel 2010. A condurre questa volta ci sarà Paolo Ruffini. Tgcom24 vi presenta in anteprima i provini dei "pupi" e di una "secchiona". Entreranno a far parte del cast?