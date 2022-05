La nuova vita dell'Uomo Gatto di "Sarabanda": "Ora faccio il giornalista sportivo"

"Facevo l'animatore di villaggio, ho fatto quattro stagioni poi mi hanno chiamato dall'oggi al domani a giocare a Sarabanda". A

l'racconta i suoi inizi nello storico programma condotto da Enrico Papi, di cui è stato campione per molte puntate. Lo storico concorrente deve il suo nome proprio al periodo in cui lavorava nei villaggi turistici, in cui per anni aveva interpreato il dio dei gatti nel musical Cats. È stato campione per 79 puntate da novembre 2002 a febbraio 2003, quando fu eliminato da Tiramisù, ma non riuscì mai a completare il gioco finale del 7×30, accontentandosi di due vittorie in una serie di puntate speciali.

, questo il suo vero nome, ha cambiato vita: "Adesso faccio il giornalista in campo musicale e sportivo - ha spiegato a-. Mi occupo principalmente di calcio dilettantistico per quanto riguarda lo sport, ho seguito tre Festival di Sanremo e ho scritto anche un libro anche se non mi ritengo un vip".