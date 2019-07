Buone notizie per tutti gli amanti dei cartoni animati anni '80: "Mila e Shiro" tornano in televisione assieme ad altri due cult come "Papà Gambalunga" e "Sui monti con Annette" per rallegrare le vostre mattinate estive. "Mila e Shiro", il cui titolo completo sarebbe "Mila e Shiro - Due cuori nella pallavolo", racconta della giovane Mila Hazuki, che si trasferisce in città per frequentare le scuole medie. Qui si avvicina alla pallavolo e vi si appassiona subito, iniziando la faticosa scalata che la porterà a diventare una giocatrice professionista ed entrare nella nazionale. Non mancherà poi il romanticismo quando conoscerà Shiro.



Il cartone animato è andato in onda per la prima volta in Italia ormai più di trent'anni fa, nel 1986, e ha accompagnato bambini e ragazzi di diverse generazioni anche grazie alla famosissima sigla interpretata da Cristina D'Avena.