La fidanzata di Gianmaria Antinolfi contro Soleil: "Se lo definisci stalker, non ci dormi insieme"

Duro Scontro tra Soleil Sorge e la fidanzata di Gianmaria Antinolfi, Greta, nella Casa del "Grande Fratello Vip". La ragazza è entrata nella Casa per difendere il suo fidanzato rispetto alle parole utilizzate nelle ultime settimane dall'influencer: "Devi ridimensionare quello che hai detto a Gianmaria - ha esordito Greta -, perché hai detto delle cose gravissime. Se lo definisci uno stalker poi non ci dormi insieme. Dovresti chiedere scusa. Impara anche a recitare, perché quando fingi di piangere senza lacrime…".

Sorge replica in maniera pacata, prima di voltare le spalle alle ragazza: "Mi auguro che potrete avere una relazione come meritate di avere se l'amore è quello che vi unisce - ha risposto l'influencer - mi dispiace vedere da parte tua che sei qui per attaccarmi, e non per provare a capire, senza un minimo di solidarietà femminile".