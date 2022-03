La coppia formata da Estefania Bernal e Nicolas Vaporidis vince al televoto flash de "L'Isola dei Famosi"

Gli ultimi quattro concorrenti non in coppia sono Nicola Vaporidis, Estefania Bernal, Roger Balduino e Jovana Djordjevic. Anche loro si uniscono per formare due coppie e aggiungersi a tutte le altre ormai arrivate a Playa Palapa. Ma questo privilegio non è concesso a entrambe le coppie di naufraghi. I quattro, infatti, sono i protagonisti di un televoto flash che ha scelto una sola coppia. I preferiti del pubblico a casa sono Nicolas Vaporidis e Estefania Bernal che entrano ufficialmente a far parte del gioco di Canale 5.

I due si aggiungono così alle altre sei coppie a Playa Palapa. Mentre a Roger e Jovana tocca un'altra sorte: i naufraghi sono destinati a Playa Esgamada, la spiaggia che nelle scorse edizioni era segreta agli altri concorrenti. Roger e Jovana non formeranno una coppia, ma gareggeranno in solitaria in attesa di nuovi risvolti.