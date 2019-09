La casa di Meghan Markle è in vendita: le telecamere di "Mattino Cinque" mostrano gli interni in esclusiva

Vale due milioni di dollari la casa di Meghan Markle a Los Angeles. In vendita da poco più di due mesi, è l’abitazione hollywoodiana dove l’attuale Duchessa del Sussex ha vissuto per tre anni, fino al 2013, con l’ex marito. Una casa della quale ora vorrebbe disfarsi.



Le telecamere nascoste di “Mattino Cinque” mostrano in esclusiva la villa, ben lontana dai fasti che si è abituati a vedere a Hollywood, ancora arredata. Un dettaglio che non sfugge agli osservatori, che si chiedono se non sarebbe più opportuno venderla senza i mobili. Salotto, camera da letto, bagno gigante: la vecchia casa dell'ultima entrata nella Casa Reale potrebbe essere vostra.