Harry compie 35 anni, la dedica di Meghan: "Il tuo impegno mi ispira ogni giorno"

"Il tuo quotidiano impegno per le cause in cui credi così fortemente non smette mai di ispirarmi. Sei il miglior marito e il papà più straordinario per nostro figlio. Ti amiamo. Buon compleanno!"



Meghan Markle condivide sull'account Instagram della famiglia reale i suoi auguri per i 35 anni del marito Harry d'Inghilterra. La foto scelta è un collage dei migliori momenti nella vita del principe del Sussex. Uno scatto lo ritare ancora bambino tenuto per mano dalla madre, Lady D.