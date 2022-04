"L'Isola dei Famosi", Gustavo Rodriguez viene eliminato

Gustavo Rodriguez è l'eliminato della decima puntata de "L'Isola dei Famosi".

Clemente Russo

è il compagno di squadra che tutti vorrebbero

Il padre della conduttrice di "Le Iene" esce sconfitto, con solo il 16% delle preferenze, dal televoto a due cone deve abbandonare il reality show. "Mi mancherà," commenta l'ex campione di pugilato.

Poco prima del verdetto, in realtà, è lo stesso Rodriguez a chiedere al pubblico la

possibilità di rientrare in Italia

voglio rivedere la mia famiglia

: "Per favore, fatemi tornare a casa. Non ce la faccio più, sto male. Sono una persona adulta e, non m'interessa nient'altro".