"L'erede", chi sono gli attori della nuova serie turca e perché sono già noti in Italia

Su Canale 5 cresce l'attesa per l'inizio de "L'erede", la nuova serie turca al via venerdì 29 maggio in prima serata. Nel racconto di una storia che mischia onore, segreti, radici e faide pronte a riaccendersi dopo anni di calma apparente, a interpretare i protagonisti ci saranno tre attori già noti al pubblico italiano.
"L'erede" si concentra sulle vicende del giovane chirurgo Serhat Yelduran, sposato con la donna che ama - Melek -, ma presto costretto a tornare nella sua terra d'origine, dove si vedrà costretto a unirsi con un rito religioso a Yıldız.
İlhan Şen
Nei panni dello specialista Serhat c'è l'attore e modello turco İlhan Şen. Classe 1987, è nato a Šumen, in Bulgaria, da una famiglia di origine turca ed è poi cresciuto a Istanbul.
Prima di affermarsi definitivamente come attore, İlhan Şen si è misurato nello sport e nel mondo dello spettacolo come modello. In gioventù si è distinto come giocatore di basket e calcio, mentre all'età di 17 anni si avvicina alla moda, fino ad aggiudicarsi nel 2009 il titolo di Miglior modello della Turchia. Nello stesso anno verrà anche eletto Miglior modello d'Europa.
Agli studi per la recitazione ha anteposto la laurea in ingegneria edile, ottenuta presso l'Università Tecnica di Yıldız, a Istanbul, mentre nel 2018 debutta come attore prendendo parte alla serie "Mehmed: Bir Cihan Fatihi".
La vera svolta arriva nel 2021 grazie alla fortunata serie "Love, Reason, Get Even", che ha permesso a İlhan Şen di farsi conoscere anche in Italia nei panni del protagonista Ozan Korfalı.
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Aybüke Pusat
Nel ruolo di Melek Özdel, moglie di Serhat, troviamo Aybüke Pusat. Nata ad Ankara il 25 febbraio 1995, si avvicina prima al mondo della danza, scoprendo solo in un secondo momento l'amore per la recitazione. Da bambina muove i primi passi come ballerina classica, mentre nel 2014 trionfa nel concorso di bellezza "Miss Terra Turchia".
Nello stesso periodo entra a far parte del cast della serie televisiva "Medcezir", alla quale seguiranno diverse partecipazioni a fiction e film.
Il 2019 si rivela un anno cruciale per la carriera di Aybüke Pusat. Debutta sul grande schermo con la pellicola "Kapı" e veste i panni di Selin Sever nella serie "Everywhere I go - Coincidenze d'amore". Qui recita accanto all'attore Furkan Andıç, con cui la giovane è sentimentalmente legata anche nella vita privata.
"Everywhere I go - Coincidenze d'amore" non è l'unica serie per cui l'attrice si è fatta apprezzare in Italia. Nel 2022 è infatti entrata a far parte del cast di "Dreams and Realities - La forza dei sogni", altra serie turca offerta dalle reti Mediaset, in cui interpreta Güneş.
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Biran Damla Yılmaz
Biran Damla Yılmaz è Yıldız, la donna con cui Serhat sarà costretto a unirsi. Nata il 28 giugno 1997 a Kocaeli, in Turchia, si misura già da giovanissima nella recitazione, facendosi poi notare grazie alla serie "Kırgın Çiçekler" e al film "Mucize 2: Aşk".
In Italia, il suo nome sarà presto accostato anche a "Forbidden Fruit", dove prossimamente entrerà a far parte del cast nel ruolo di Kumru Yıldırım.
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