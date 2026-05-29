"L'erede", chi sono gli attori della nuova serie turca e perché sono già noti in Italia

Nei panni dello specialista Serhat c'è l'attore e modello turco İlhan Şen. Classe 1987, è nato a Šumen, in Bulgaria, da una famiglia di origine turca ed è poi cresciuto a Istanbul.

Prima di affermarsi definitivamente come attore, İlhan Şen si è misurato nello sport e nel mondo dello spettacolo come modello. In gioventù si è distinto come giocatore di basket e calcio, mentre all'età di 17 anni si avvicina alla moda, fino ad aggiudicarsi nel 2009 il titolo di Miglior modello della Turchia. Nello stesso anno verrà anche eletto Miglior modello d'Europa.



Agli studi per la recitazione ha anteposto la laurea in ingegneria edile, ottenuta presso l'Università Tecnica di Yıldız, a Istanbul, mentre nel 2018 debutta come attore prendendo parte alla serie "Mehmed: Bir Cihan Fatihi".

La vera svolta arriva nel 2021 grazie alla fortunata serie "Love, Reason, Get Even", che ha permesso a İlhan Şen di farsi conoscere anche in Italia nei panni del protagonista Ozan Korfalı.