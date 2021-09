Kerem Bürsin e l'amore per Hande Ercel: "Voglio poter vivere liberamente con la persona che ho scelto"

A volte la finzione può andare oltre ogni previsione e diventare una meravigliosa realtà: è esattamente quanto accaduto a Kerem Bürsin e Hande Ercel, che dal set della fortunata serie turca "Love is in the air" hanno portato la loro storia d'amore anche nella quotidianità. "Se nascondi qualcosa non stai vivendo totalmente - racconta l'attore, ospite nel salotto di "Verissimo" durante la puntata di sabato 25 settembre - Io invece voglio poter vivere liberamente la mia vita con la persona che ho scelto".

E prosegue: "La scintilla tra noi è scoccata dopo un po' di tempo. All'inizio eravamo amici e rispettavamo il nostro lavoro sul set. Ma stavamo insieme tutti i giorni, per tante ore di seguito e a un certo punto è diventato difficile vederla solo come un'amica: è bellissima ed è una persona eccezionale".

Oltre alla storia d'amore, Kerem ha ricordato i viaggi che da bambino lo hanno portato in giro per il mondo: "Ci muovevamo spesso per via di mio padre, che lavora nel settore petrolifero. Da bambino pensavo che tutti facessero una vita di questo tipo, poi ho realizzato che eravamo gli unici a viaggiare ed era complicato. Provi a stabilire dei legami con le persone, il posto e la cultura, poi te ne devi andare e ricominciare tutto da capo. Era molto difficile, nonostante la nostra famiglia fosse molto unita e ci sostenevamo a vicenda".