Karina Cascella parla della sua infanzia: "Per anni ho preso botte da mio padre"

Siamo abituata a vederla ironica e battagliera, ma quando parla della sua infanzia Karina Cascella ha gli occhi lucidi. L'opinionista nel salotto di "Pomeriggio Cinque" ha raccontato un lato di sé inedito, una vecchia ferita che non si è mai rimarginata. "Mio padre aveva grandissimi problemi con l'alcol e ci ha picchiato per diverso tempo. A 18 anni me ne sono andata via di casa perché non ne potevo più".