Justine Mattera: "Le foto senza mutande hanno messo in crisi il mio matrimonio"

Galeotte quelle foto osé senza slip. Al centro della polemica, nel salotto di Barbara d'Urso durante Pomeriggio Cinque c'è la bellissima Justine Mattera . La showgirl americana afferma di aver litigato con il marito e messo in crisi il matrimonio proprio a causa di quegli scatti: "Gli ho dato ragione, posso capire e per rispetto non ho più fatto foto senza veli...".

Le mutandine però, in uno degli scatti incriminati, c'erano ed è la stessa Mattera ad affermarlo:"Ce le avevo le mutande, ma sono state tolte con Photoshop.Il fotografo ha detto che senza la linea dello slip la foto era più bella". Il dibattito si accende nel salotto della d'Urso, tra chi difende il diritto delle donne di fare ciò che vogliono senza cadere vittime degli stereotipi maschili e chi ha invece appoggia il marito della showqgirl pensando a quanto imbarazzante possa essere vedere la propria moglie nuda sui social mentre si è insieme agli amici.

Justine si difende ribadendo:"Mio marito ha ragione, ma questo è sempre stato il mio lavoro. Sono me stessa in ogni foto. Raramente poso. Mi muovo e colgono l’attimo i bravissimi fotografi con cui lavoro. L’arte è soggettiva....".Affermazioni condivise dache però controbatte: "Io sono la prima a fare le foto con la quarta in costume bene in evidenza, perché lo faccio, non ci prendiamo in giro. Però, magari, spiegami dov'è la necessità di togliere le mutande, altre foto in cui le indossi non sono meno belle".

POTREBBE ANCHE INTERESSARTI