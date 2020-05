January Jones sfoggia un fisico al top dalla sua quarantena... in piscina

In uno stringatissimo bikini che poco spazio lascia alla fantasia, January Jones , 42 anni, riaccende i sensi addromentati dei suoi follower in quarantena. Sexy, bellissima e senza età, così la star di "Mad Men" viene definita nei numerosi commenti dei fan entusiasti degli scatti condivisi dall'attrice.

Due volte nominata ai Golden Globe, per il suo ruolo di Betty Draper in "Mad Men" e un figlio di 8 anni, Xander, di cui non ha mai svelato il nome del padre, January mostra il suo corpo tonico e super sexy e il suo décolleté generoso, da far invidia a molte starlette ben più giovani di lei.

La bella attrice del resto sa di poter contare su un fisico da standing ovation e molti sono gli scatti condivisi in cui lo sfoggia con nonchalance. In uno di questi, pubblicato tra le sue storie January scherza sui ruoli extra che deve recitare a casa durante la pandemia: "Vorrei che si aggiungesse insegnante, ballerina, estetista, zoologa, allenatrice di basket e chef al mio curriculum per favore. Nuoto sincronizzato e francese in arrivo..."

In un altro scatto l'attrice è sotto la doccia insieme ai suoi cani; "Aggiungerei al curriculum anche toelettatrice..", scrive.

POTREBBE ANCHE INTERESSARTI