Jake Gyllenhaal debutta sul piccolo schermo con la serie "Lake Success"

Anche Jake Gyllenhaal si aggiunge alla lista di attori di successo che si prestano alle serie tv. Il nuovo progetto che coinvolgerà il protagonista di "I segreti di Brokeback Mountain" e "Donnie Darko" si chiama "Lake Success" ed è una miniserie firmata HBO, casa madre di successi come "Games of Thrones" e "True Detective". Gyllenhaal sarà un padre in crisi che scappa dalla famiglia per ritrovare se stesso e l’amore della sua gioventù.