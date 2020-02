J- Ax a “Verissimo”: “Sono passato da ogni tipo di Maria... fino alla De Filippi”

J-Ax ospite di "Verissimo" per il lancio del suo nuovo disco ripercorre i momenti più significativi della sua carriera, a cominciare dagli Articolo 31 che lo hanno reso famoso. Tra le canzoni più celebri degli anni Novanta "Ohi Maria", dedicata alla marijuana. E l'artista ci scherza su: "Sono passato da ogni tipo di Maria, fino alla De Filippi. E sono anche riuscito a farle cantare Maria Salvador". Poi parla della sua carriera da solista, che non è partita subito come avrebbe voluto: "Il mio primo disco non è stato accolto bene. Poi un mio amico mi ha detto che mi stavo facendo problemi per niente, e che bisognava andare a suonare". E da lì è cambiato tutto e sono arrivati i risultati. Positivo anche il lavoro con Fedez: "Sono molto orgoglioso della nostra collaborazione".