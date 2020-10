Iva Zanicchi e Gabriel Garko: "Ha fatto bene a tenere nascosta la sua omosessualità"

Iva Zanicchi condivide la scelta di Gabriel Garko di nascondere per anni la sua omosessualità. "Ha fatto bene, in quegli anni aveva tantissime fanciulle innamorate di lui, era descritto come il macho, magari non avrebbe più potuto interpretare quei ruoli di grande amatore", afferma la cantante che con Garko ha collaborato nel 2009, quando salirono assieme sul palco dell'Ariston nella serata dei duetti del Festival di Sanremo.

"L'ha fatto anche in America Rock Husdon e anche altri: l'hanno tenuto nascosto per la carriera", aggiunge Iva. "L'ha detto dopo tanti tanti anni, anche se tu lo sai, Silvia, lo sapevamo tutti che era omosessuale", conclude la grande artista, che poi si rivolge direttamente all'attore: "Gabriel, hai fatto bene!".