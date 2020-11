Iva Zanicchi dopo le dimissioni dell'ospedale: "È stata brutta, ma ho lottato"

"Sto molto meglio, è stata brutta ma ho stretto i denti e ho lottato". Così Iva Zanicchi parla della sua malattia al "Maurizio Costanzo Show". La cantante è stata dimessa dall'ospedale proprio in questi giorni dopo una polmonite bilaterale da Covid: "Non provate a fare i furbi - dice - so che costa fatica e che è pesante, ma bisogna stare attenti".

Zanicchi poi ringrazia tutti i medici e infermieri che l'hanno aiutata e che in questo periodo stanno affrontando l'emergenza: "Passano ore senza bere e andare in bagno, dobbiamo veramente ringraziarli per il lavoro che stanno facendo per noi".