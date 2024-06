"L'Isola dei Famosi", i naufraghi si rivedono allo specchio dopo due mesi

Lo chef è approdato in Honduras con qualche chilo in più e con un altro taglio di capelli. La sua reazione è di estrema sorpresa: "La barba non mi piace - ha esordito subito -, ma sono molto migliorato. Devo ancora migliorare il petto, ma per il resto mi piace". Subito dopo è toccato a Edoardo Stoppa. L'ex inviato di "Striscia la notizia" è rimasto letteralmente a bocca aperta: "Non ci credo - ha detto -, che barbone che ho. Sono quattro ossi, non c'è più niente".