"L'Isola dei Famosi", il confronto tra Matilde Brandi e Valentina Vezzali 

Il confronto - "Sono una persona che quando perde non ha mai nascosto il suo dispiacere, ma oggi sono qui felice perché ho vissuto un’esperienza bellissima", dichiara Vezzali che sembra avere superato l'amarezza della sconfitta. "Detto questo - continua - durante il viaggio ho avuto modo di riflettere e devo dire che Matilde sei stata la persona che mi ha fatto soffrire di più. Sin da subito ho creduto in un’amicizia che potesse continuare anche dopo l’isola, ma ho dovuto ricredermi perché settimana scorsa quando avevo tutti contro tu mi hai abbandonato. Questo non lo reputo amicizia e nemmeno rispetto umano".

La replica di Brandi - "Sono felice che sei a casa e sapevo che avresti riflettuto. Quando sei andata via senza salutarci, ti ho detto ‘ci vedremo a Roma’. Mi dispiace che tu non mi abbia capita, non penso di essermi comportata male - replica Brandi che aggiunge - quando mi sono permessa di dirti delle cose un pò personali. Spero che quando uscirò il mio invito sarà sempre valido". "Un'amica, quando lo è, tende sempre la mano", conclude Valentina Vezzali che non sembra perdonare la naufraga.