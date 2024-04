"L'Isola dei Famosi", Aras Senol e Arthur Dainese sono i due leader della puntata 

C'è una novità a "L'Isola dei Famosi". Nella puntata del 22 aprile, per la prima volta in questa edizione, i leader della settimana sono due. Si tratta di Aras Senol e Arthur Dainese che hanno totalizzato lo stesso punteggio nella prova del fuoco. I due naufraghi oltre a essere leader per i prossimi giorni godono non solo dell'immunità, quindi non potranno essere nominati, ma hanno anche il potere di scegliere un naufrago da mandare in nomination. La loro scelta è ricaduta su Joe Bastianich.

La sfida di Pietro - Lo spirito dell'Isola propone al "poeta"del reality la possibilità di vivere tre giorni in assolta solitudine su una spiaggia deserta. In cambio Pietro Fanelli avrà la possibilità di guadagnare una rete da pesca per tutti gli altri naufraghi. Ma non è finita qui perché il concorrente avrà anche qualcos’altro in cambio. Inaspettatamente Pietro Fanelli accetta e si dichiara pronto a vincere la prova di sopravvivenza e solitudine. Una volta arrivato sulla spiaggia deserta il naufrago scopre anche la sua ricompensa: carta e penna per tornare a scrivere. Una sorpresa inaspettata per il "poeta" che accenna un sorriso dopo una puntata passata sotto tono, dichiarando di essersi pentito di aver scelto di partecipare al reality di Canale 5.