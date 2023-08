Il percorso di Marco Mazzoli a "L'Isola dei Famosi"

La prima crisi in Honduras - Nel corso della sua avventura in Honduras, Mazzoli ha saputo conquistarsi il pubblico grazie alla sua simpatia ma anche riuscendo a dimostrare un lato inedito rispetto a quello che mostra quotidianamente nel suo programma radiofonico. I momenti di crisi non sono mancati: in particolare quando il concorrente aveva iniziato ad accusare la mancanza della moglie. Per questo, Mazzoli e Noise avevano ricevuto come sorpresa la visita delle mogli di fare arrivare le loro mogli sull'isola, rispettivamente Stefania Pittaluga e Stefania Caroli. "Mi sono emozionato così quando mi sono fidanzato con mia moglie tredici anni fa", aveva ammesso il conduttore che, nel corso di una puntata, aveva deciso di "risposare" la sua Stefania.

Le "seconde nozze" - Mazzoli, con la complicità della produzione, aveva infatti deciso di chiedere una seconda volta la mano della moglie. I due si sono conosciuti nel 2009 e solo un anno dopo hanno deciso di sposarsi a Miami, con una cerimonia improvvisata durante un viaggio con una coppia di amici. Stavolta, però, Mazzoli vuole fare le cose per bene e organizzare una cerimonia tradizionale in Italia. Dopo aver cercato un anello nascosto dagli autori del programma sulla sabbia, il naufrago non ci ha pensato due volte a inginocchiarsi: "Ma questo l'ho pagato io? - ha scherzato guardando il gioiello, per poi farsi serio - Stefania, vuoi sposarmi? Di nuovo?". La moglie ha ovviamente detto sì e i due si sono lasciati andare a un bacio appassionato.

L'addio a Noise e la vittoria - Un altro difficile momento nella sua avventura è stato quando il concorrente si è ritrovato senza la spalla del suo collega e amico Paolo Noise, costretto al ritiro dopo un malore. Sono stati questi due ultimi episodi, infatti, a fargli cambiare atteggiamento nel corso del programma e che gli hanno permesso di riuscire ad arrivare fino in fondo alla vittoria: "C'è stato un momento in cui odiavo questo posto e odiavo tutti voi - ha raccontato-, poi ho cercato di andare in nomination e voi mi avete beccato. Poi c'è stato un click che mi ha permesso di cambiare e arrivare fin qua. Non so se la mia sia stata una strategia, mi sono lasciato andare. Qui è difficile applicare una strategia: non hai le forze fisiche e mentali. Alla quinta settimana ho deciso di lasciarmi andare, non tutti amano il Mazzoli radiofonico volevo vedere se tirando fuori un lato più umano del mio carattere le cose potevano cambiare".