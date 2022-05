"Isola dei Famosi", segui la puntata in diretta

Tredicesimo appuntamento con "L’Isola dei Famosi".

Beatriz Marino sbarcherà per un faccia a faccia con l’ex fidanzato Roger Balduino ed Estefania Bernal. Edoardo Tavassi e Alessandro Iannoni saranno i protagonisti di una sfida per scampare a una punizione. Tutti i naufraghi si batteranno poi in una prova che determinerà il primo nominato di puntata. A Playa Sgamada sulle tre naufraghe Ilona Staller, Lory Del Santo e Licia Nunez si abbatterà un televoto flash: chi di loro dovrà tornare definitivamente in Italia?