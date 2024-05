Sull'Isola dei Famosi l'obiettivo dei semifinalisti è arrivare all'ultima puntata. Edoardo Stoppa ha già prenotato il suo posto, mentre è ancora guerra aperta tra gli altri naufraghi. Per questo, tra calcoli e strategie, i concorrenti cercano di giocarsi al meglio le proprie carte. In quest'ultima fase del gioco non mancano la pugnalate alle spalle, come quella ricevuta da Matilde. La showgirl confida infatti a Samuel di essere rimasta molto delusa dall'atteggiamento di Alvina che non l'ha salvata quando ne ha avuto la possibilità. "Alvina non mi è piaciuta. E' forse la terza volta che non mi salva, quindi ho reputato giusto nominarla".