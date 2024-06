E' arrivato il momento della finale dell'"Isola dei Famosi" 2024, in diretta su Canale 5. A commentare la puntata, con la padrona di casa Vladimir Luxuria, Sonia Bruganelli e Dario Maltese. Inviata in Honduras Elenoire Casalegno. Quest'ultima puntata sarà costellata di prove e televoti flash che i naufraghi dovranno superare per coronare il sogno di vincere aggiudicarsi il montepremi di 100mila euro in gettoni d’oro (la metà della cifra sarà devoluta in beneficenza). Edoardo Franco abbandona subito Cayo Cochinos a un passo dal traguardo perdendo la sfida al televoto con aras Senol. Artur Dainese, Edoardo Stoppa, Alvina Verecondi Scortecci e i due concorrenti al televoto non si aspettano che ci sia un finalista "segreto". Lo scopriranno solo con il ritorno di Samuel Peron in Playa. I naufraghi riceveranno, inoltre, una sorpresa da parte dei loro cari: dopo mesi di lontananza potranno finalmente riabbracciarli sulle spiagge dell’Honduras.