Nella quarta puntata di "Io Canto Generation", Anna Tatangelo si esibisce con uno dei suoi più grandi successi Essere una donna. "Lei è una di quelle che si è messa di più in gioco, ha accettato più sfide e i duetti più belli", così il conduttore Gerry Scotti mentre annuncia l'esibizione dell'artista che nel programma di Canale 5, dedicato ai ragazzi, svolge il ruolo di caposquadra.

Il talent dedicato ai ragazzi - Il 13 dicembre è andata in onda la quarta puntata di "Io Canto Generation", il programma condotto da Gerry Scotti che coinvolge 24 bambini e ragazzi dai 10 ai 15 anni. Divisi in sei squadre i piccoli protagonisti si sfidano di puntata in puntata. Iva Zanicchi, Fausto Leali, Anna Tatangelo, Mietta, Cristina Scuccia e Benedetta Caretta sono i sei capitani alla guida delle diverse squadre che hanno il compito di duettare con i ragazzi cercando di conquistare la giuria e il pubblico. Orietta Berti, Michelle Hunziker, Claudio Amendola e Al Bano sono invece i giurati che, di volta in volta, giudicano le diverse esibizioni.