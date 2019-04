Incidente a "Ciao Darwin", Mediaset è vicina alla famiglia del concorrente infortunato

"Oltre a manifestare vicinanza umana e rammarico per l’accaduto, Canale 5, Paolo Bonolis e Sdl2005 hanno chiesto informazioni esatte sulle condizioni del congiunto, al di là dei sommari resoconti di stampa, e si sono messe a disposizione per tutto quanto si rendesse necessario", continua la nota di Mediaset. "È stato inoltre comunicato alla famiglia di aver già attivato la polizza assicurativa a copertura dell’infortunio".



Venerdì 26 aprile la puntata di "Ciao Darwin", come già precedentemente stabilito, non andrà in onda per esigenze di palinsesto legate alle festività del periodo.