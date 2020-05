In attesa dello special sospeso, arriva il ricettario di "Friends"

Dal 22 settembre (in occasione del 26esimo anniversario di " Friends ") sarà possibile preparare il famoso tacchino del Ringraziamento di Monica o i biscotti di Phoebe. E' infatti in arrivo un libro di ricette ufficiali della famosa sitcom: " Friends: The Official Cookbook ". Il libro è a cura della chef Amanda Yee e contiene oltre 90 ricette, ispirate ad altrettanti momenti della serie tv.

90 ricette in stile "Friends" - Il ricettario offre un'ampia scelta di piatti, per preparare una cenetta in stile "Friends" dall'antipasto al dolce. C’è il menù “Friendsgiving” di Monica, per i palati più coraggiosi il trifle (dolce al cucchiaio a base di crema pasticciera) con manzo e piselli di Rachel e i “Biscotti della nonna di Phoebe”. Non manca poi il sandwich di Ross, preparato con gli avanzi del Ringraziamento, il latte da masticare di Chandler e il panino alla polpette, il preferito di Joey.

Lo special tv rimandato per il Coronavirus - Una bella sorpresa per i fan della sitcom, che solo qualche mese fa si erano visti scivolare tra le dita l'attesissima reunion del cast a causa del Coronavirus. Lo special, che si sarebbe dovuto registrare a marzo con il pubblico presente in studio, è stato infatti rimandato a data da destinarsi. Nel frattempo, però, i nostalgici del sestetto potranno cimentarsi ai fornelli e ricreare l'atmosfera di "Friends" a tavola.

