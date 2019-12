Ilaria D'Amico: "Io rovina famiglie? Di un uomo non lo si sarebbe mai detto"

Critiche a non finire quando è iniziata la sua relazione con Gigi Buffon. Lui era ancora sposato con Alena Seredova, anche se il matrimonio, evidentemente, era in crisi. La stampa scandalistica, però, se la prese con la nuova compagna del calciatore, Ilaria D’Amico, che si stava separando da Rocco Attisani. E’ la stessa giornalista a ripercorrere quel periodo - era il 2014 – a “Verissimo”: “Hai mai trovato il termine maschile di rovina famiglie? C’è sempre l’idea di una donna che arriva nella vita di un uomo felicissimo, lo prende, lo strappa e lo porta via tipo valchiria. La donna cattiva e l’uomo candido. La vita non è così, gli animi malevoli sono sia uomini sia donne, però veniamo attaccate sempre e solo noi", spiega D’Amico. Nessuno, però, è riuscito a guastare la sua storia d’amore, che prosegue ed è stata allietata dalla nascita di un figlio: “C’è ancora gente che critica e sono passati quasi sei anni. Noi all’epoca ci siamo isolati, non leggevamo niente né guardavamo foto. E siamo andati avanti”.