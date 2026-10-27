Ultimo appuntamento con "Il Volo Uno per tutti", conduce Gianluca Ginoble con la partecipazione di Katia Follesa
Ospiti della serata Luca Carboni, Blue, Fabio Concato, Sarah Toscano, Mariam Battistelli, Camilla Ardenzi, Nello Salza e Alessandro Quarta
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Mercoledì 28 ottobre, in prima serata su Canale 5, terzo e ultimo appuntamento con "Il Volo Uno per Tutti". Sempre dalla prestigiosa cornice di Palazzo Te, a Mantova, la serata sarà condotta da Gianluca Ginoble, con la partecipazione di Katia Follesa.
Ospiti della serata: Luca Carboni, Blue, Fabio Concato, Sarah Toscano, Mariam Battistelli, Camilla Ardenzi, Nello Salza e Alessandro Quarta.
Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble porteranno sul palco performance inedite, accompagnati da una grande orchestra. Sul palco, come sempre, si alterneranno così duetti, collaborazioni, performance inedite e reinterpretazioni di grandi brani, in un incontro tra generazioni e mondi musicali differenti. Come nelle precedenti edizioni, ogni esibizione sarà costruita intorno all’incontro tra Il Volo e i propri ospiti, con momenti solisti e di gruppo e un repertorio che attraverserà la grande musica italiana e internazionale.
"Uno per Tutti" è un progetto di Michele Torpedine, organizzato e prodotto da FriendsTV. La regia è affidata a Luigi Antonini.