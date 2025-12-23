"Il Volo - Incanto di Natale", la magia della Vigilia su Canale 5

La Vigilia di Natale su Canale 5 si accende di musica e di emozioni con “Il Volo – Incanto di Natale”, in onda domani, mercoledì 24 dicembre, in esclusiva e in prima serata. Sul palco dell’Arena 8888 di Sofia, Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto regalano al pubblico un viaggio sonoro tra tradizione e sentimento, un abbraccio musicale che unisce le generazioni. L’atmosfera è quella delle grandi occasioni: luci calde, orchestra e coro dal vivo accompagnano le tre voci che, da oltre un decennio, portano nel mondo l’eleganza e la forza della musica italiana. Un evento pensato per celebrare la notte più attesa dell’anno con la potenza di tre interpreti capaci di fondere lirica e pop in un racconto di emozioni.