"Il Volo - Incanto di Natale", la magia della Vigilia su Canale 5

Un concerto-evento unico dall’Arena 8888 di Sofia: Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto accompagnano il pubblico tra i grandi classici natalizi e i brani che hanno reso celebre il trio nel mondo
© Ufficio stampa
La Vigilia di Natale su Canale 5 si accende di musica e di emozioni con “Il Volo – Incanto di Natale”, in onda domani, mercoledì 24 dicembre, in esclusiva e in prima serata. Sul palco dell’Arena 8888 di Sofia, Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto regalano al pubblico un viaggio sonoro tra tradizione e sentimento, un abbraccio musicale che unisce le generazioni. L’atmosfera è quella delle grandi occasioni: luci calde, orchestra e coro dal vivo accompagnano le tre voci che, da oltre un decennio, portano nel mondo l’eleganza e la forza della musica italiana. Un evento pensato per celebrare la notte più attesa dell’anno con la potenza di tre interpreti capaci di fondere lirica e pop in un racconto di emozioni.
Il repertorio è un viaggio dentro il Natale, con i classici che fanno sognare: “Astro del ciel”, “Silent Night”, “Bianco Natale” e “Feliz Navidad” si alternano ai brani che hanno reso celebre Il Volo in tutto il mondo. Non mancano infatti le loro canzoni più amate, da “Grande amore” a “Capolavoro”, fino a nuove interpretazioni che mettono in luce la maturità artistica raggiunta dal trio. Ogni nota diventa racconto, ogni armonia una carezza per chi ascolta. La magia della loro voce si intreccia con l’orchestra e con il coro, creando un’atmosfera sospesa tra sogno e realtà, perfetta per la notte di Natale.
Il concerto è prodotto da Friends TV e realizzato in collaborazione con Il Volo Srl, da un’idea di Michele Torpedine, manager e produttore storico del gruppo, con la regia di Luigi Antonini. Una squadra che conosce bene l’arte di trasformare la musica in spettacolo e che, anche questa volta, porta in televisione un’esperienza dal respiro internazionale. L’attenzione ai dettagli, la cura scenica e la scelta dei brani rendono “Incanto di Natale” un appuntamento che unisce eleganza, emozione e spirito delle feste, in pieno stile Mediaset.
Per Il Volo, ogni concerto è un incontro, un dialogo diretto con il pubblico che li ha accompagnati fin dagli esordi. In questa serata speciale, la loro musica diventa dono e condivisione: un modo per augurare Buon Natale con la forza universale delle note.
La notte della Vigilia si trasforma così in una celebrazione di bellezza e armonia, dove la voce dei tre artisti italiani più amati nel mondo risuona come un messaggio di speranza e di serenità.