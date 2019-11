Il top model e attore Godfrey Gao è morto durante un reality show: "Non riesco più a continuare..."

E' morto durante le riprese di un reality sportivo cinese, "Chase Me" e ha lasciato moltissimi fan in tutto il mondo sotto shock. Lui è Godfrey Gao, 35 anni, top model e attore taiwanese di origini canadesi, protagonista nel ruolo di Magnus Bane, affascinante e ambiguo stregone di Brookyln, nella popolare serie tv "Shadowhunter – Città di Ossa". Sembra che Gao sia collassato a terra durante un gioco in cui doveva fuggire dai suoi inseguitori e abbia pronunciato le sue ultime parole dicendo: "Non riesco a continuare"...

Guarda chi era Godfrey Gao Afp 1 di 13 Afp 13 di 13 Afp 13 di 13 Afp 13 di 13 13 di 13 Afp 13 di 13 IPA 13 di 13 IPA 13 di 13 IPA 13 di 13 IPA 10 di 13 IPA 11 di 13 IPA 12 di 13 IPA 13 di 13 leggi dopo slideshow ingrandisci



Nel reality show sportivo in onda su Zhejiang Television a cui stava partecipando e che si gira a Singapore i concorrenti, tutte star orientali, si dividono in due squadre da 4 persone ciascuna e durante 4 manche si scambiano i ruoli di "chaser", ovvero inseguitore, e di "runner", ovvero fuggitivo.

Godfrey Gao era popolarissimo in Oriente anche come modello e per essere stato il primo volto asiatico di Louis Vuitton.

Stando a quanto riferito dalla Jetstar Entertainment, società di management che gestiva gli impegni di Gao, in un comunicato, il modello sarebbe morto tre ore dopo essere stato soccorso. Immediate le reazioni sui social dove i fan hanno postato i momenti cruciali della tragedia.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE