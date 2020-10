Il saluto di Silvia Toffanin alla mamma Gemma

E' stata una puntata davvero difficile per Silvia Toffanin. La conduttrice di "Verissimo" ha appena perso sua mamma Gemma ma ha comunque voluto andare in onda lo stesso. Dopo essersi più volte commossa durante le interviste ai suoi ospiti ha chiuso la puntata di sabato 31 ottobre ricordando proprio la madre: "Per me è stata una puntata emotivamente forte, ma ho voluto essere qui oggi perché la mia mamma non perdeva mai una puntata di "Verissimo" e lei avrebbe voluto così". "Sono sicura che lei mi stia guardando, posso solo dire mamma ti amo", ha concluso la presentatrice trattenendo a stento le lacrime e mandando un bacio al cielo.